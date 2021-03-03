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    • 03.03.2021 10:15
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    değişti mi? Hangi illerde değişti? BİM A101 ŞOK Migros saat kaçta açılıyor kapanıyor?

    son saatlerde vatandaşlar yoğunlukla araştırdığı konulardan birisi olarak göze çarpıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelgeyle daha önce bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin açılış-kapanış saatleri değişti. Peki, market çalışma saatleri değişti mi? Hangi illerde değişti? BİM A101 ŞOK Migros saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte detaylar...

    Marketlerin çalışma saatleri değişti!

    Marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar özellikle bu saatlerde konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre bazı işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Peki, market çalışma saatleri değişti mi? Hangi illerde değişti? BİM A101 ŞOK Migros saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte son gelişmeler ve çalışma saatleri...

    MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

    İçişleri Bakanlığının iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelgesine göre, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00'de açılacak 20.00'de kapanacak.

    Düşük risk grubu: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

    Orta risk grubu: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

    Yüksek risk grubu: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

    Çok yüksek risk grubu: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

    GENELGE GÖNDERİLDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği anımsatıldı.

        Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kontrollü normalleşme sürecine ilişkin temel usul ve esasların belirlendiğine işaret edilen genelgede, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı anımsatıldı.

        Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

        Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği ifade edildi.

            Genelgede ayrıca, vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı kaydedildi.
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