Marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar özellikle bu saatlerde konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre bazı işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Peki, market çalışma saatleri değişti mi? Hangi illerde değişti? BİM A101 ŞOK Migros saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte son gelişmeler ve çalışma saatleri...

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İçişleri Bakanlığının iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelgesine göre, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00'de açılacak 20.00'de kapanacak.