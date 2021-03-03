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    • 03.03.2021 15:27
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    KK'nın fezlekelerine kim ne oy verecek? yokuşa sürdü "tavrımız net" dedi!

    , olarak önce fezlekeleri okuyacaklarını daha sonra 'evet' ya da 'hayır' kararını alacaklarını söyledi. (BBP) Genel Başkanı ise 'ye gönderilen fezlekelere ilişkin, "Terörle iltisakı olan, terör eylemlerine karışan, teröre destek veren bir kişi milletvekili sıfatıyla cezası kesinleşmişse artık oturamaz. BBP bu fezlekelerin kaldırılması yönünde net bir şekilde oy kullanacaktır" dedi.

    Fezleke kararı netleşiyor

    Terör örgütü PKK ile arasında bir türlü mesafe koymayan hakkında birçok soruşturma var. Son olarak HDP'li vekillerle ilgili hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi.

    HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapılacak. dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek.

    'de ise grup kararı alınmadı, her milletvekili kendi kararını verecek. Konuyla ilgili 'nin tavrı merak ediliyordu.

    Genel Başkan , partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

    "ÖNÜNÜ ARKASINI İYİCE OKUYACAĞIZ"
    Meral Akşener, İyi Parti olarak önlerine getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmayacaklarını, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okuyacaklarını ve gereği neyse onu yapacaklarını söyledi.

    "MİLLETİMİZİN HÜR İRADESİNE SAYGI DUYACAĞIZ"
    Fezleke konusunda kimsenin endişelenmemesini isteyen Akşener, "Bundan hiçkimsenin endişesi olmasın. Merak ediyorlarmış, İyi Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette, vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil hakkın yanında duracağız. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.



    DESTİCİ: 'TBMM TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMELİ'
    Destici, gönderilen fezlekeler ile ilgili de, "Şu anda yine maalesef TBMM'de teröristler var. Açıkça 'terörist' diyorum çünkü neden adam terörden ceza almış. Şimdi buna biz 'terörist' demeyeceğiz de ne diyeceğiz. BBP olarak diyoruz ki, TBMM bir an önce bu teröristlerden temizlenmeli. Bazıları yine buna güya özgürlükler ve demokrasi adı altında kılıf uydurmaya çalışıyor. Terörün devletle, siyasetle, parlamentolarla iltisaklı olması, dünyanın hiçbir yerinde ve herhangi bir zaman diliminde kabul edilmemiş ve kabul görülmemiştir. BBP'nin tavrı nettir. Terörle iltisakı olan, terör eylemlerine karışan, teröre destek veren bir kişi milletvekili sıfatıyla cezası kesinleşmişse artık oturamaz. Onun için bizim bu fezlekeler konusunda terörist milletvekilleri ile ilgili tavrımız nettir. BBP bu fezlekelerin kaldırılması yönünde net bir şekilde oy kullanacaktır. Hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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