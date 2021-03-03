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    Harizmi buldu İtalyanlar 'ya taşıdı da ilham aldı: dünyaya işte böyle şekil verdi

    , matematik, kimya, tıp ve astronomiye büyük önem verdi. Harizmi 9. Yüzyıl'da ondalık sayı sistemini geliştirdi. İtalyan matematikçi ise 13. Yüzyıl'da 'a ytığı gezide, 'ndeki çalışmaları inceledi. 0'dan 9'a kadar olan rakamlar 'ya işte böyle gitti.

    Harizmi

    İslam dünyası, matematik, kimya, tıp ve astronomiye büyük önem verdi. İslam'ın Altın Çağı sırasında Bağdat'ta kurulan Beyt'ül Hikmet yani Bilgelik Evi, sayısız çalışmaya tanıklık etti.

    30 yıl sonra halka açık bir akademiye dönüştü ve dünyanın dört bir yanından alimleri Bağdat'a çekti. Bilimsel araştırmaların yürütüldüğü mekanda, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan alimlerin çalışmasına izin verildi.

    DEVASA ARŞİV
    Günü    müzün en büyük kütüphaneleriyle kıyaslanacak düzeyde bir arşive sahipti. Matematik, astronomi, tıp, kimya, coğrafya, felsefe, edebiyat ve sanat alanında bir dizi araştırma gerçekleşti.

        13. yüzyılda Moğolların Bağdat kuşatması sırasında yerle bir edildi. Hatta Moğollar, el yazmalarını Fırat Nehri'ne atarak yok etmek istedi. Nehrin sularının mürekkepten dolayı siyaha döndüğü iddia edildi.

        PİSA'NIN ORTADOĞU SEYAHATİ
        1170 yılında doğan İtalyan matematikçi Leonardo da Pisa yani Fibonacci, 20'li yaşlarında Ortadoğu'ya seyahat etti. Bağdat'ta yaptığı gezide Arap sayı sistemini inceledi. Edindiği bilgilere Liber Abbaci isimli eserinde yer verdi.


        Böylece o dönem Roma rakamlarını kullanan Avrupa'nın 0'dan 9'a kadar olan rakamlarla tanışmasını sağladı. Matematik birden herkes tarafından öğrenilir hale geldi.

            ONLUK SİSTEMİ GELİŞTİRDİ
            Fibonacci, Liber Abbaci eserinde 9. Yüzyıl matematikçisi Harizmi'nin algoritmalarını ele aldı.

            Devrim niteliğindeki eseri, ilk kez iki bilinmeyenli denklemlerin çözümünü sağladı. 821'de Bilgelik Evi'ne baş kütüphaneci olarak atanan Harizmi, ondalık sistemi geliştirdi ve 'Cebir'in babası' olarak anıldı.

            APPLE DA İLHAM ALDI


                Dünya                 teknoloji devi Apple, 2017'de Californiya Santa Clara Vadisi'ndeki Apple Park'a taşındı. Yuvarlak yapısıyla dikkat çeken yeni merkez, Beyt'ül Hikmet'ten ilham alınarak tasarlandı.
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                Haberler Güncel Harizmi buldu İtalyanlar Avrupa'ya taşıdı Apple da ilham aldı: İslam dünyası dünyaya işte böyle şekil verdi