İslam dünyası, matematik, kimya, tıp ve astronomiye büyük önem verdi. İslam'ın Altın Çağı sırasında Bağdat'ta kurulan Beyt'ül Hikmet yani Bilgelik Evi, sayısız çalışmaya tanıklık etti.
30 yıl sonra halka açık bir akademiye dönüştü ve dünyanın dört bir yanından alimleri Bağdat'a çekti. Bilimsel araştırmaların yürütüldüğü mekanda, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan alimlerin çalışmasına izin verildi.
DEVASA ARŞİV
Günümüzün en büyük kütüphaneleriyle kıyaslanacak düzeyde bir arşive sahipti. Matematik, astronomi, tıp, kimya, coğrafya, felsefe, edebiyat ve sanat alanında bir dizi araştırma gerçekleşti.