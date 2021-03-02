Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler esnetildi. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dörde ayrıldı, peki hafta içi ve hafta sonu yasakları hangi illerde uygulanmaya devam ediyor?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Alınan yeni normalleşme kararlarına göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ülke çapında aynı şekilde devam ederken vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde kısıtlama uygulanacak. Bu akşam ise kısıtlama Aralık ayından bu yana olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri aralığında uygulanacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabine toplantısında; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.
2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
3. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.