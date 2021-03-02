Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi yasak olan iller!

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Saat 21:00'de başlayan ve sabah 05:00'e kadar süren yasakların devam edip etmediği sorgulanıyor. Peki bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları!
BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içini kapsayan sokağa çıkma yasakları kaldırılmadı. Bundan dolayı hafta içi saat 21:00'den sonra sokağa çıkma yasakları devam edecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan Genelgede, şu ifadelere yer verildi;
*Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
*Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
*Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
*Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
*Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULANMA ŞEKLİ DEĞİŞMEYECEK
Genelgeye göre, corona salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenirken İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak.
Ayrıca, risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgesiyle belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.