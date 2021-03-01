Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'da halk umudunu Osmanlı definelerine bağladı. Ülkede son iki yılda 2 bin 440'ın üzerinde arama cihazı satılırken, Atina hükümetinin, aynı zaman diliminde 126 adet hazine arama ruhsatı verdiği belirtildi.
Kiato kenti sakinleri ise 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu'na ait 500 milyon dolar değerinde "define var" söylentisine inandı.
Halk en çok gümüş işçiliği ile ünlü 1913 yılına kadar Osmanlı'nın elinde kalan Yanya'da aramaları yoğunlaştırdı.