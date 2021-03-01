KELLESİ GELDİ

Oğullarıyla birlikte bağımsız bir devlet kurma aşamasına gelmesi üzerine II. Mahmut tarafından görevden alındı. Bu karara karşı çıkan Tepedelenli, isyan başlattı. Ama canına dokunulmaması şartıyla 24 Ocak 1822'de teslim olsa da tekrar isyan çıkarma riskine karşı karar bozuldu ve idam edilmesi kararına varıldı. Bu haberi alınca silahına davrandığı için kurşunlandı.