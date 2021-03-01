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    Milyonlarca öğrenci ve velisi ? sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Kabine Toplantısı bugün gerçekleşti ve herkesin gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun zamandır kapalı olan okullar yeniden açılacak mı? , ?

    takvim.com.tr
    Son dakika: Yüzyüze eğitim başlayacak mı?

    Yüzyüze eğitim başlayacak mı? 2 Mart'ta ilkokul, 8. ve 12. sınıflar okula başlıyor mu? sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Okullarına kavuşmak isteyen binlerce öğrenci gelecek haberi bekliyordu, peki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama geldi mi? Okullar açılıyor mu, yüzyüze eğitim başlayacak mı? İşte son dakika gelişmeler...

    İŞTE YENİ KARARLAR!

    2 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

    Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

    1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. "

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

        Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

        Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

        İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

        Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

        KİMLER OKULA GİDECEK?

        İlkokul 1,2,3,4. sınıflar, ortaokul 8. sınıflar LGS sınavı kapsamında, lise 12. sınıflar ise üniversite sınavı kapsamında yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayacaktı. Ancak bu açıklama sonrası okulların açılışı kabine toplantısı sonrasına çevrildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Yüzyüze eğitim başlayacak mı? 2 Mart’ta ilkokul, 8. ve 12. sınıflar okula başlıyor mu?