Kocaeli'de, yurt genelinde iş adamlarını arayarak bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanıp para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, telefonla aradıkları iş adamlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve solunum cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Ş.U. ve K.Y. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 16 farklı olayda dolandırdığı belirtilen 11 kişinin, 41 bin 500 lirayı verilen banka hesabına para yatırdığı öğrenildi.

Bu arada şüphelilerin, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi daha dolandırmaya çalıştığı, bu kişilerin, dolandırıcı olduklarını anlayarak zanlılar hakkında polise şikayette bulundukları belirtildi.

Öte yandan 41 bin 500 liranın yatırıldığı banka hesabının bloke edildiği kaydedildi.