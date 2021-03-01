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    • 01.03.2021 12:09
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    'i de dolandırmaya çalışmışlardı! 'de yakalanan şüpheliler adliyede

    Son dakika haberine göre aralarında teknik direktörü 'in de bulunduğu birçok ismi "bağış" bahanesiyle arayarak dolandırmaya çalışan çete üyeleri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

    Terim'i de dolandırmaya çalışmışlardı! Yakalandılar

    'de, yurt genelinde iş adamlarını arayarak bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanıp para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi, adliyeye sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, telefonla aradıkları iş adamlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve solunum cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek 5 ilde yaptıkları iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheliler Ş.U. ve K.Y. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Şüphelilerin 16 farklı olayda dolandırdığı belirtilen 11 kişinin, 41 bin 500 lirayı verilen banka hesabına para yatırdığı öğrenildi.

    Bu arada şüphelilerin, Teknik Direktörü 'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi daha dolandırmaya çalıştığı, bu kişilerin, dolandırıcı olduklarını anlayarak zanlılar hakkında polise şikayette bulundukları belirtildi.

    Öte yandan 41 bin 500 liranın yatırıldığı banka hesabının bloke edildiği kaydedildi.

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