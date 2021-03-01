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    Dünyaca ünlü bilim adamı Dr. , Coronavirüs ile mücadelede besinlerin önemine dikkat çekti

    Dünyaca ünlü bilim adamı Dr. , Coronavirüs ile mücadelede besinlerin önemine dikkat çekti. lezzetlerine övgüler dizdi. “ çay için. Her gün yoğurt yiyin. ise benim için adeta mucize! Düzenli olarak tüketin” dedi.

    Çok açayip

    Dünya, Coronavirüs salgınına kilitlendi. Bilim insanları ölümcül virüse çare bulabilmek için gece gündüz çalıştı, didindi. En etkili araştırma ise bütünleyici tıbbın kurucusu Amerikalı Dr. Leo Galland'dan geldi.

    Ünlü doktor, COVİD-19'un, kişinin sadece bağışıklık sistemini değil tüm metabolizmasını etkilediğini söyledi. "Bu nedenle şeker hastası ile kilolu kişiler risk altında. Coronavirüs'ten korunmak için metabolizmayı destekleyen besinler tüketilmeli. Meyve, sebze, bitki ve baharat yemeli. Kabuklu yemiş, sebze ve doğal gıdalardan oluşan beslenme şart" dedi.

    BARDAK BARDAK ŞİFA
    Türkiye'de en çok tüketilen siyah çayın Coronavirüs ile mücadeleye yardımcı olduğunu belirten Dr. Leo Galland, "Yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler. Ayrıca çayı süt ile içmemek gerekir çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller. Çayı, olduğu gibi içmek gerekir" önerisinde bulundu. Virüsle mücadelede probiyotiklerin de önemine dikkat çeken Dr. Galland, özellikle kefir, yoğurt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etti.

        ÇÖREK OTU MUCİZESİ
        Türk mutfağında büyük öneme sahip çörek otu, Peygamber Efendimiz tarafından 'ölümden başka her şeye şifa' olarak gösterildi. Dr. Leo Galland de işte bu şifalı baharata dikkat çekti. "Benim gözdelerim arasındaki çörek otu antiviral etkiye sahip. Eğer tek bir sağlıklı besin seçmem gerekseydi, çörek otunu seçerdim" dedi.

        SAHTE REÇETE
        Salgınla birlikte, dolandırıcılık yöntemleri de değişti! İstanbul'da sahte COVİD-19 testi belgesi veren şebekeye baskın düzenledi. Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni N.M. ile birlikte 12 kişi enselendi.

        Çetenin, yöntemi ise şöyleydi: Suriyeli M.T., turistlerden sokak ortasında sürüntü örneği aldı. Test kitleri laboratuvara gönderilmedi, çöpe atıldı. Çete, kurdukları sahte web sitesi ile hastaların sonuçlarını internet üzerinde görmelerini sağladı. Dolandırıcılar böylece turistlerin uçak ve otobüsle seyehat etmelerini sağladı.

            KEL ALAKA
            Saç dökülmesi ve kellik, çağın problemi haline geldi. Başta ABD eski başkanı Trump olmak üzere milyonlarca insanın kullandığı Finasterid isimli ilaçla ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Saç dökülmesini durdurmayı vadeden ilacın erkekleri depresyona sürüklediği ve iktidarsızlığa yol açtığı belirlendi. İlacı kullananlar uykusuzluk ve kilo kaybı şikayeti yaşadığını söyledi. 40'lı yaşlardan sonra kullananlarda ise prostat büyümesi gözlendi! Alman psikolog Simon Breidert "Depresyona girdim" dedi. ABD'li ilaç firması Hims ise iddiaları reddetti.

            SAÇLARININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI
            Harold Bornstein uzun yıllar ABD eski başkanı Trump'ın doktorluğunu yaptı. Trump'ın günde 4 farklı ilaç içtiğini açıkladı. Saçlarıyla gündem olan Trump'ın kellik tedavisinde tercih edilen 'finasteride' ilacından küçük dozda kullandığını açıkladı.
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