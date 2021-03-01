Dünya, Coronavirüs salgınına kilitlendi. Bilim insanları ölümcül virüse çare bulabilmek için gece gündüz çalıştı, didindi. En etkili araştırma ise bütünleyici tıbbın kurucusu Amerikalı Dr. Leo Galland'dan geldi.
Ünlü doktor, COVİD-19'un, kişinin sadece bağışıklık sistemini değil tüm metabolizmasını etkilediğini söyledi. "Bu nedenle şeker hastası ile kilolu kişiler risk altında. Coronavirüs'ten korunmak için metabolizmayı destekleyen besinler tüketilmeli. Meyve, sebze, bitki ve baharat yemeli. Kabuklu yemiş, sebze ve doğal gıdalardan oluşan beslenme şart" dedi.
BARDAK BARDAK ŞİFA
Türkiye'de en çok tüketilen siyah çayın Coronavirüs ile mücadeleye yardımcı olduğunu belirten Dr. Leo Galland, "Yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler. Ayrıca çayı süt ile içmemek gerekir çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller. Çayı, olduğu gibi içmek gerekir" önerisinde bulundu. Virüsle mücadelede probiyotiklerin de önemine dikkat çeken Dr. Galland, özellikle kefir, yoğurt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etti.