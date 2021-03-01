BARDAK BARDAK ŞİFA

Türkiye'de en çok tüketilen siyah çayın Coronavirüs ile mücadeleye yardımcı olduğunu belirten Dr. Leo Galland, "Yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler. Ayrıca çayı süt ile içmemek gerekir çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller. Çayı, olduğu gibi içmek gerekir" önerisinde bulundu. Virüsle mücadelede probiyotiklerin de önemine dikkat çeken Dr. Galland, özellikle kefir, yoğurt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etti.