Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplatısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geride bıraktığımız günün 28 Şubat'ın 24. yıl dönümü olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Hiç şüphe yok ki 28 Şubat hadisesi 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin bizatihi kendisini hedef alan darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.
MİLLETİMİZ FERASETİ İLE SANDIĞA GÖMMÜŞTÜR
Erdoğan, "Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir. Milletimiz derin feraseti ile 5. yılını doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
28 ŞUBAT MESAJI
Dün siyasi tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. 28 Şubat milletin bizatihi kendisini hedef alan bir darbe girişimidir. Meşru hükümet kirli senaryolar ile istifaya zorlanmıştır. Geniş bir yelpazede ağır faturaları olmuştur. Esnafından holdingine üreten, ihracat yapan şirketlerin ötekileştirilmesi derin yaralar açmıştır. Türkiye en büyük soygunlardan birini bu dönemde yaşamıştır. Anayasal suç işleyenler ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı gibi darbecilerden brifing alan yargı adalete olan inancı sarsmıştır. İnsanlar siyasi düşünceleri yüzünden zulümlere maruz kalmıştır. Kılık kıyafetleri nedeniyle okullarından atılanlar, başındaki örtüsünden dolayı evladının yemin törenine katılamayan anneler 28 Şubat'ta yaşanan garabetlerinden sadece birkaçıdır.