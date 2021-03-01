OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okulların açılacağı tarih ile ilgili bir detayı paylaştı;İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı;"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu açıklamayı yaptı;"Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."