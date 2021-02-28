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    mavisi suyu ile ''nin Maldivler'i olarak bilinen satışa çıktı: 400 milyon lira isteniyor

    mavisi suyu ile ‘’nin Maldivler’i olarak bilinen satışa çıktı... 258 dönümlük bu eşsiz ada için istenen rakam 400 milyon lira.

    Sahibinden Maldivler!

    Bembeyaz kumları ve tarihi dokusu ile ''nin Maldivleri' olarak bilinen 459 dönümlük Kalem Adası'nın 258 dönümü, 400 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Mülk sahibi olan ailenin adayı satmaları yönünde çok fazla talep aldığını ve artık bu talepleri değerlendirmeye karar verdiklerini ifade eden Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Aile, adayı bir Türk'ün almasını istiyor.

    Çünkü hemen 'in yanı başında olan bir yeri inşallah istediğimiz şekilde bir Türk aileye satarız" dedi. Ada, Ege'nin kalbi, İzmir'in ilçesindeki 'ne yaklaşık 400-500 metre mesafede, yüzerek gidilebilen bir ada. Adamız kuzeyden güneye 1,5 kilometre mesafede. Disütaş (Damızlık İnek Süt Ürünleri Anonim Şirketi) kaynaklı Hazine kredisi kullandı.

    'da bir tesis kuran firma, 1985'te büyük bir reklam kampanyası yaparak üm Süt'ü çıkardı. Gülüm Süt 1987'de battı ve tesisleri kapandı. Disütaş'ın sahibi Yüksel Dartar, Dikili'nin Bademler Koyu'ndaki asıl ismi Garip Ada olan bugünkü 'nın büyük bölümünü de 1973'te satın almıştı.

    KAÇAK KONUTLAR


    Kalem     Adası 1. derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olmasına rağmen adaya kaçak konutlar inşa etti. Mahkeme, 1995'te yıkım kararı verdi, 1996'da onayladı. bu kararı yerine getirmedi. Yüksel Dartar, 2000 yılında vefat etti.

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    Haberler Güncel Turkuaz mavisi suyu ile 'Ege'nin Maldivler'i olarak bilinen Kalem Adası satışa çıktı: 400 milyon lira isteniyor