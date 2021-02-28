Bembeyaz kumları ve tarihi dokusu ile 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen 459 dönümlük Kalem Adası'nın 258 dönümü, 400 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Mülk sahibi olan ailenin adayı satmaları yönünde çok fazla talep aldığını ve artık bu talepleri değerlendirmeye karar verdiklerini ifade eden Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Aile, adayı bir Türk'ün almasını istiyor.

Çünkü hemen İzmir'in yanı başında olan bir yeri inşallah istediğimiz şekilde bir Türk aileye satarız" dedi. Ada, Ege'nin kalbi, İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Köyü'ne yaklaşık 400-500 metre mesafede, yüzerek gidilebilen bir ada. Adamız kuzeyden güneye 1,5 kilometre mesafede. Disütaş (Damızlık İnek Süt Ürünleri Anonim Şirketi) Avrupa İskan Fonu kaynaklı Hazine kredisi kullandı.

İstanbul'da bir tesis kuran firma, 1985'te büyük bir reklam kampanyası yaparak Gülüm Süt'ü çıkardı. Gülüm Süt 1987'de battı ve tesisleri kapandı. Disütaş'ın sahibi Yüksel Dartar, Dikili'nin Bademler Koyu'ndaki asıl ismi Garip Ada olan bugünkü Kalem Adası'nın büyük bölümünü de 1973'te satın almıştı.

KAÇAK KONUTLAR



Kalem Adası 1. derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olmasına rağmen Yüksel Dartar adaya kaçak konutlar inşa etti. Mahkeme, 1995'te yıkım kararı verdi, 1996'da Danıştay onayladı. Dikili Belediyesi bu kararı yerine getirmedi. Yüksel Dartar, 2000 yılında vefat etti.