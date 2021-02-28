Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden, 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) düzenlediği ''Special Edition Talks'' programına konuk oldu. 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran Dağlık Karabağ Zaferi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, 44 günlük savaşta Türkiye'nin desteğinin Azerbaycan için büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. Hacıyev ''Türkiye ve Azerbaycan kardeş" dedi.