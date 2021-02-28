Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden, 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) düzenlediği ''Special Edition Talks'' programına konuk oldu. 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran Dağlık Karabağ Zaferi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, 44 günlük savaşta Türkiye'nin desteğinin Azerbaycan için büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. Hacıyev ''Türkiye ve Azerbaycan kardeş" dedi.
YUNANİSTAN'A KINAMA
Yunanistan, insanlık dışı davranışına devam etti. Edirne sınırında yakaladığı göçmenlere şiddet uyguladı, paralarına hatta ayakkabına bile el koyarak Türkiye'ye gönderdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu vicdansızlığa tepki gösterdi. "AB, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir" dedi.
GÖZLER KABİNE'DE
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimi bir gün erteledi. 2 Mart'ta başlanılacak eğitimin öncesinde illerdeki salgın durumlarının gözden geçirileceği ve Kabine toplantısında alınacak kararlar ışığında düzenleme yapılacağı belirtildi.