Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kardeş ülke (Güncel herler)

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı yev, dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden, 56 ülkenin üye olduğu ’nun (ICYF) düzenlediği ‘’Special Edition Talks’’ programına konuk oldu. 28 yıllık işgalini sonlandıran ’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, 44 günlük savaşta Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan için büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. Hacıyev ‘’Türkiye ve Azerbaycan kardeş” dedi.

    Kardeş ülke

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden, 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) düzenlediği ''Special Edition Talks'' programına konuk oldu. 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran Dağlık Karabağ Zaferi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, 44 günlük savaşta Türkiye'nin desteğinin Azerbaycan için büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. Hacıyev ''Türkiye ve Azerbaycan kardeş" dedi.

    YUNANİSTAN'A KINAMA
    Yunanistan,     insanlık dışı davranışına devam etti. Edirne sınırında yakaladığı göçmenlere şiddet uyguladı, paralarına hatta ayakkabına bile el koyarak Türkiye'ye gönderdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu vicdansızlığa tepki gösterdi. "AB, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir" dedi.

    GÖZLER KABİNE'DE
    Milli     Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimi bir gün erteledi. 2 Mart'ta başlanılacak eğitimin öncesinde illerdeki salgın durumlarının gözden geçirileceği ve Kabine toplantısında alınacak kararlar ışığında düzenleme yapılacağı belirtildi.

        KARANLIKLAR PRENSİ
        ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da azmettiren kişinin Suudi Arabistan Prensi Selman olduğunu onayladı. Mal varlıklarına el konulacak olan Selman'a şimdilik nefes alması için zaman tanınacak.

        DARBECİYE SAHİP ÇIKTI
        Ermenistan'da         krizin sonu gelmedi. Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan o belgeyi imzalamadı.

        NAVALNY KAYBOLDU
        Rusya'da         muhalif Navalny, Almanya'dan döner dönmez tutuklandı. Dün, tutulduğu hapishaneden ismi ve yeri açıklanmayan başka bir cezaevine taşındığı açıklandı. Ailesi, Navalny'den haber alamadığını açıkladı.

            ABD'DEN REKOR DESTEK PAKETİ
            ABD, Covid-19'a yenildi. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede yarım milyon insan hayatını kaybetti. Başkan Biden'in, önerdiği 1.9 trilyon dolarlık destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

            ACIYA BOĞULDUK
            Türkiye, nefeslerini tuttu Gökçeada'dan gelecek mucize haberini bekledi. Önceki gün akşam 4'ü asker 5 kişinin bulunduğu fiber tekne alabora oldu. Jandarma Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek kıyıya çıkabildi. Tekne sahibi Kenan Çarpışantürk'ün ise cansız bedeni bulundu. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'dan ise haber alınamadı. Ekipler, dün gün boyu çalışmalarına devam etti. Teknenin, kıyıya 200 metre uzaklıkta battığı tespit edildi. İki askeri arama çalışmaları devam ediyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Kardeş ülke (Güncel haberler)