Yaşayan efsaneyi ziyaret etmenin bile 650 euro olduğu belirtildi. Ancak bunun yanında sahiplerini hüsrana uğratan atlar da var. Fusaichi Pegasus 2000'de 53,7 milyon sterline satıldı. Damızlık olarak kullanılan at, sahibi için hayal kırıklığı yarattı.