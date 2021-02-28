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    İngiliz Galileo, Ronaldo, ve ’ı bile geçti: Galileo, 190 milyon euro'luk değeriyle zirvede

    'de , , King George VI ve gibi şampiyonluklara sahip olan Galileo, dünyanın en pahalı atı olarak gündeme geldi. 2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, 190 milyon euro'luk değeriyle hâlâ bu unvanı elinde bulunduruyor. Yeşil sahaların bir numarası olan Ronaldo'nun 100 milyon euro'luk transfer değerini bile geride bıraktı.

    Dört ayaklı darphane!

    İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan Galileo, dünyanın en pahalı atı olarak gündeme geldi.

    2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, 190 milyon euro'luk değeriyle hâlâ bu unvanı elinde bulunduruyor. Yeşil sahaların bir numarası olan Ronaldo'nun 100 milyon euro'luk transfer değerini bile geride bıraktı.

    Yaşayan efsaneyi ziyaret etmenin bile 650 euro olduğu belirtildi. Ancak bunun yanında sahiplerini hüsrana uğratan atlar da var. Fusaichi Pegasus 2000'de 53,7 milyon sterline satıldı. Damızlık olarak kullanılan at, sahibi için hayal kırıklığı yarattı.

        2010'da 37.5 milyon sterline satılan So You Think, 1983'te 28.6 milyon sterline satılan Shareef Dancer, 2006'da 11.5 milyon sterline satılan The Green Monkey de sahiplerine para kazandıramadı. Hepsi zarar ettirdi.

        Türkiye'de ise Sürgüntay, sahibi Lale M. Atman'a 3 milyon 230 bin 425 lira kazandırarak Arap atları arasında zirveye oturdu. İngilizlerde ise The Last Romance, sahibi Melis Kurtel Emin'e 3 milyon 659 bin 975 bin lira kazandırdı.
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        Haberler Güncel İngiliz Galileo, Ronaldo, Messi ve Neymar’ı bile geçti: Galileo, 190 milyon euro'luk değeriyle zirvede