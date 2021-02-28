İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan Galileo, dünyanın en pahalı atı olarak gündeme geldi.
2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, 190 milyon euro'luk değeriyle hâlâ bu unvanı elinde bulunduruyor. Yeşil sahaların bir numarası olan Ronaldo'nun 100 milyon euro'luk transfer değerini bile geride bıraktı.
Yaşayan efsaneyi ziyaret etmenin bile 650 euro olduğu belirtildi. Ancak bunun yanında sahiplerini hüsrana uğratan atlar da var. Fusaichi Pegasus 2000'de 53,7 milyon sterline satıldı. Damızlık olarak kullanılan at, sahibi için hayal kırıklığı yarattı.