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    | den o illere son dakika uyarısı! Kar yağışı geri geliyor | 28 Şubat - 4 Mart 2021

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara'yı etkileyen kar yağışı sonrası şimdi de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bazı iller için kar yağışı tahmini geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli ...

    Meteorolojiden o illere son dakika uyarısı! Kar yağışı geri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    İŞTE TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - 28 ŞUBAT 2021 PAZAR

    MARMARA
    Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat)esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 9°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 8°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 14°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı,Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DÜZCE °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            RİZE °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            SAMSUN °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            TRABZON °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZİNCAN °C, 10°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

            ERZURUM °C, 2°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

            KARS °C, 4°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

            VAN °C, 5°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

                28 ŞUBAT 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                1 MART 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU

                2 MART 2021 SALI HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere son dakika uyarısı! Kar yağışı geri geliyor | 28 Şubat - 4 Mart 2021