Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - 28 ŞUBAT 2021 PAZAR
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat)esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu