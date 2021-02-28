Esnaf ve öğrenciler 'normalleşmeyi' beklerken onlar ne virüsü ne de artan vaka sayısını umursadı (Koronavirüs haberleri)

ALTI ÜSTÜ COVİD

Katil virüs COVİD-19 hakkında sayısız araştırma yapıldı. Hastalığın daha çok yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerine yol açtığı açıklandı. Uzmanlar, virüsün en nadir belirtilerini ise şöyle sıraladı:

TUVALET İHTİYACI: Dr. Diana Gall, virüsün sindirim sistemi ve bağırsak alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi. Hastaların, virüse enfekte olduktan sonra daha sık tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğine değindi. Aynı zamanda ishalin de testi pozitif çıkan hastalarda erken bir semptom olduğuna değindi.

İŞTAHSIZLIK: Coronavirüs, hastaların beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Pozitif vakalarda, yemeğe ilginin azaldığı belirtildi. Hastalığı atlatanlar, "Yaklaşık dört gündür ateş, baş ağrısı, hafif öksürük ve sırt ağrısıyla yataktayım, tamamen bitkinim ve hareket etme veya yemek yeme dürtüm yoktu" diyerek şikayetlerine değindi.

MİDE AĞRISI: American Journal of Gastroenterology'nin araştırmasına göre karın ağrısı COVİD-19 hastalarında en sık görülen şikayetlerden biriydi. Çin'de virüs ile enfekte olan 204 hastanın yüzde 48'inin mide ağrısı sorunu yaşadığı belirlendi.

GÖZ AĞRISI: Saman nezlesi ve alerjiye benzer göz ağrısı, Coronavirüs'ün nadir görülen semptomları arasında yer aldı.

İŞİTME KAYBI: John Hopkins Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar virüsün burun ve boğazı değil kulakları da hedef aldığını söyledi. Enfekte olan hastaların yüzde 60'ında işitme kaybı tespit edildi.

HIÇKIRIK:

AMERiKAN Acil Tıp Dergisi'nde yayınlanan rapora göre hıçkırık, virüsün en nadir belirtileri arasında yer aldı. Buna göre ABD'de 62 yaşındaki bir adam, 4 gün boyunca bitmeyen hıçkırık nöbeti yaşadı. Hastaneye gittiğinde Coronavirüs testi pozitif çıktı.