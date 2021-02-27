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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan lagos balığı aldı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de bir balıkçıya uğrayarak lagos balığı aldı. Balıkçı İbrahim Uzun ise, “Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik." dedi.

    DHA
    Başkan Erdoğan lagos balığı aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de balıkçıya uğrayarak lagos balığı aldı.

    Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

    BALIĞI BEĞENMİŞ AYNISINI İSTEDİ
    Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Balıkçı İbrahim Uzun ise, "Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik.

    Yine aynı şekilde büyük balık vermiştik ona, aynı balığı, beyaz etli balığın çok hoşuna gittiğini söyledi, aynısını istedi" dedi.

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