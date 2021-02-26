Vergi dairelerinin çalışma saatleri hakkındaki araştırmalar özellikle son saatlerde artışa geçti. Borçlarını ödeyecek vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasında dairelerin açık olup olmayacağı konusunda son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi. Peki, vergi daireleri hafta sonu açık mı? Saat kaçta açılıyor kapanıyor? 27-28 Şubat vergi daireleri çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...
VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU AÇIK MI?
Vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak.
İşte genelgede yer alan bilgiler;
İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi.
Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine "Vergi ve Borç Yapılandırma" konulu genelge gönderildi.
Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.