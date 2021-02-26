Son dakika: Kar geliyor! Meteoroloji o illeri açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı? | HAVA DURUMU

2 MART SALI

Haftaya salı günü kar yağışının daha çok kente yayıldığı bir gün yaşanacak. Buna göre, Doğu Anadolu'nun tamamında kar ve karla karışık yağmur görülecek. Güneydoğu Anadolu'nun tamamında ise sağanak yağışlı bir gün tahmin ediliyor. Karadeniz'in sahil kentleri İstanbul'dan Rize'ye kadar sağanak yağışlı bir gün yaşarken, Artvin'de karla karışık yağmur bekleniyor. Amasya, Tokat, Balıkesir, Bursa, Karabük ve Düzce'de karla karışık yağmur, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum, Karaman ve Kırşehir'de kar yağışı bekleniyor. Antalya, Mersin ile Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. Trakya ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer bulutlu bir hava hakim olacak.