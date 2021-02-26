Son dakika: Kar geliyor! Meteoroloji o illeri açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı? | HAVA DURUMU

Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar yağışı bekleyen milyonlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren haber geldi. Yapılan 5 günlük hava durumu açıklamasında kar yağacak iller açıklandı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
MARMARA'YA ÖNCE YAĞMUR GELECEK
İstanbul'da gözler özellikle barajlar için de beklenen kar yağışında. Meteoroloji hafta sonu için önemli uyarılarda bulunurken Mart'ın ilk haftası için yağışların müjdesini verdi.
Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.