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    • 26.02.2021 18:01
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    ? ? İşte genelge…

    Cuma akşamına az bir zaman kala ? sorusunun yanıtı tüm illerden yüzbinlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun zamandır devam eden devam ederken yapılan son Kabine Toplantısı’nda normalleşme takvimine dikkat çekildi. Dolayısıyla kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı gündemde en çok konuşulan araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Peki ? İçişleri Bakanlığı yeni hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesini yayınladı, peki nereler açık olacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Şubat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarını en aza indirmek amacıyla uygulanan sosyal izolasyon ne zaman sona erecek, 1 Mart'ta normalleşme takvimi uygulanmaya başlanacak mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor mu? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    HAFTA SONU 27-28 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

    HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

    Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

    Bu kapsamda;

    • Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

        • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

        • Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

        • Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

        • Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

        Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

        Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
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        Haberler Güncel Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Şubat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? İşte genelge…