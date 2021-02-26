Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Şubat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarını en aza indirmek amacıyla uygulanan sosyal izolasyon ne zaman sona erecek, 1 Mart'ta normalleşme takvimi uygulanmaya başlanacak mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor mu? İşte merak edilen tüm bilgiler…
HAFTA SONU 27-28 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.