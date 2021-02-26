Galatasaray eşya piyangosu sonuçları 26 Şubat! GS TV Nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı?

GALATASARAY EŞYA PİYANGOSU SONUÇLARI!

Galatasaray Spor Kulübü Derneği adına Milli Piyango İdaresi'nin 23.12.2020 tarih ve 40453693-255.01.03-E.9743 sayılı izinleri ile devam eden Eşya Piyangosu bilet satışı 22.02.2021 saat 23.59.00'da sona ermiştir.

Talihliler, 26.02.2021 tarihinde saat 09.00'da Mecidiyeköy Yolu No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 15 Şişli/İstanbul adresinde noter huzurunda belirlenecek olup 04.03.2021 / 05.03.2021 tarihlerinden birinde Akşam Gazetesi'nde duyurulacaktır.

Galatasaray Eşya Piyangosu çekilişi, herkesin izleyebilmesi için Galatasaray TV ve Nesine TV mecralarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş pandemi koşulları göz önünde bulundurularak seyircisiz olarak gerçekleşecek.