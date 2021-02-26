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    • 26.02.2021 10:10
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    sonuçları 26 Şubat! GS TV açıklandı mı?

    sonuçları sarı kırmızılı taraftarların merak konusu oldu. GS açıklandı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Nesine.com aracılığıyla yapılan eşya çekilişinde Range Rover, Mini Cooper ve iPhone 12 gibi hediyeler dikkat çekiyor. İşte Galatasaray eşya piyangosu Nesine çekiliş sonuçları!

    takvim.com.tr
    Galatasaray eşya piyangosu sonuçları 26 Şubat! GS TV Nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Galatasaray Nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı? Galatasaray eşya piyangosu sonuçları kuraya başvuran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Range Rover, Mini Cooper, iPhone 12 gibi birbirinden pahalı hediyelerin yer aldığı çekilişe 5 TL değerindeki biletle binlerce kişi katılım göstermişti.

    GALATASARAY EŞYA PİYANGOSU SONUÇLARI!

    Galatasaray Spor Kulübü Derneği adına Milli Piyango İdaresi'nin 23.12.2020 tarih ve 40453693-255.01.03-E.9743 sayılı izinleri ile devam eden Eşya Piyangosu bilet satışı 22.02.2021 saat 23.59.00'da sona ermiştir.

    Talihliler, 26.02.2021 tarihinde saat 09.00'da Mecidiyeköy Yolu No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 15 Şişli/İstanbul adresinde noter huzurunda belirlenecek olup 04.03.2021 / 05.03.2021 tarihlerinden birinde Akşam Gazetesi'nde duyurulacaktır.

    Galatasaray Eşya Piyangosu çekilişi, herkesin izleyebilmesi için Galatasaray TV ve Nesine TV mecralarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş pandemi koşulları göz önünde bulundurularak seyircisiz olarak gerçekleşecek.

    Ödüller aşağıdaki gibidir;

    1 kişi, Range Rover Velar S (2020 model-SİYAH)

    4 kişi, Mini Cooper 5 kapı signature (2020 model)

    50 kişi, iPhone 12 (64GB)

    10 kişi, Playstation 5

    10 kişi, Samsung 50" 127 Ekran 4K TV

    10 kişi, Apple Watch 6

    10 kişi, 1.000 TL Nesine Puan

    100 kişi, 500 TL Nesine Puan

        50 kişi, imzalı forma

        250 kişi, 100 TL Nesine Puan

        750 kişi, 50 TL Nesine Puan

        2500 kişi, 20 TL Nesine Puan

        10 kişi, Müze turu

        3 kişi, ayarlanabilen futbolcular ile bir dakika sürecek görüntülü görüşme

        20 kişi, basketbol oyuncuları ile isme has video
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        Haberler Güncel Galatasaray eşya piyangosu sonuçları 26 Şubat! GS TV Nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı?