Galatasaray eşya piyangosu sonuçları 26 Şubat! GS TV Nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Galatasaray Nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı? Galatasaray eşya piyangosu sonuçları kuraya başvuran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Range Rover, Mini Cooper, iPhone 12 gibi birbirinden pahalı hediyelerin yer aldığı çekilişe 5 TL değerindeki biletle binlerce kişi katılım göstermişti.
GALATASARAY EŞYA PİYANGOSU SONUÇLARI!
Galatasaray Spor Kulübü Derneği adına Milli Piyango İdaresi'nin 23.12.2020 tarih ve 40453693-255.01.03-E.9743 sayılı izinleri ile devam eden Eşya Piyangosu bilet satışı 22.02.2021 saat 23.59.00'da sona ermiştir.
Talihliler, 26.02.2021 tarihinde saat 09.00'da Mecidiyeköy Yolu No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 15 Şişli/İstanbul adresinde noter huzurunda belirlenecek olup 04.03.2021 / 05.03.2021 tarihlerinden birinde Akşam Gazetesi'nde duyurulacaktır.
Galatasaray Eşya Piyangosu çekilişi, herkesin izleyebilmesi için Galatasaray TV ve Nesine TV mecralarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş pandemi koşulları göz önünde bulundurularak seyircisiz olarak gerçekleşecek.
Ödüller aşağıdaki gibidir;
1 kişi, Range Rover Velar S (2020 model-SİYAH)
4 kişi, Mini Cooper 5 kapı signature (2020 model)
50 kişi, iPhone 12 (64GB)
10 kişi, Playstation 5
10 kişi, Samsung 50" 127 Ekran 4K TV
10 kişi, Apple Watch 6
10 kişi, 1.000 TL Nesine Puan
100 kişi, 500 TL Nesine Puan