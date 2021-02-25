Nikol Paşinyan kimdir, kaç yaşında? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son durum nedir?

Nikol Paşinyan kimdir, kaç yaşında, istifa mı etti? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Ermenistan'da meydana gelen darbenin ardından Nikol Paşinyan'ın kim olduğuna dair araştırma yapılıyor. Ermenistan Ordusu'nun Paşinyan hakkında istifa çağrısı yapmasının ardından Nikol Paşinyan kimdir?
NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?
1975 doğumlu Nikol Paşinyan, Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okudu ancak mezun olamadı. Öğrenciyken siyasi faaliyetleri nedeniyle 4 yılın sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın uzaklaştırılmasına gerekçe olarak devamsızlığı gösterildi. Okul arkadaşları ise Paşinyan'ın yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepki gösterdiğini öne sürdü.
Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın taraftarları, Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesi sonucu sokağa döküldü. Olaylı protestoların lideri olan Paşinyan için "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarıldı. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkan Paşinyan teslim oldu; 2 yıl sonra ise afla salıverildi.
2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, Toplumsal Sözleşme partisinin lideri oldu. 2018'de yine sokağa çıktı, bu defa Sarkisyan hükumetine istifa çağrısının lideriydi. Sarkisyan, Paşinyan ile görüşme kararı aldı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyonlardan canlı yayınlandı. Sarkisyan söze; "Talebe olumlu yanıt verilmesinden memnunum" diyerek başladı.
1975 doğumlu Nikol Paşinyan, Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okudu ancak mezun olamadı. Öğrenciyken siyasi faaliyetleri nedeniyle 4 yılın sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın uzaklaştırılmasına gerekçe olarak devamsızlığı gösterildi. Okul arkadaşları ise Paşinyan'ın yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepki gösterdiğini öne sürdü.