Nikol Paşinyan kimdir, kaç yaşında? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son durum nedir?

2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, Toplumsal Sözleşme partisinin lideri oldu. 2018'de yine sokağa çıktı, bu defa Sarkisyan hükumetine istifa çağrısının lideriydi. Sarkisyan, Paşinyan ile görüşme kararı aldı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyonlardan canlı yayınlandı. Sarkisyan söze; "Talebe olumlu yanıt verilmesinden memnunum" diyerek başladı.

1975 doğumlu Nikol Paşinyan, Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okudu ancak mezun olamadı. Öğrenciyken siyasi faaliyetleri nedeniyle 4 yılın sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın uzaklaştırılmasına gerekçe olarak devamsızlığı gösterildi. Okul arkadaşları ise Paşinyan'ın yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepki gösterdiğini öne sürdü.