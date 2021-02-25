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    • 25.02.2021 14:58
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    ! nasıl yapılır? İşte malzemeler…

    gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile erkana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve izleyiciler beğendikleri lezzetlerin tarifini araştırıyor. Bugün Gelinim Mutfakta yarışmacılarının yaptığı ve en iyi puanı almak için çabaladığı nasıl yapılır? İşte Ispanaklı krep pastası yapacaklar için malzemeler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta ıspanaklı krep pastası tarifi!

    Gelinim Mutfakta ıspanaklı krep pastası tarifi! Ispanaklı krep pastası nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yemek programlarında yapılan lezzetlerden görselini beğenenler hemen tarifini ve hangi malzelerin gerekli olduğunu araştırıyor. Bugün Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yapılan krep pastası tarifi merak konusu oldu. Pratik ve lezzetli yapılışını haberimizden öğrenebilir, deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ ISPANAKLI KREP PASTA TARİFİ

    Malzemeler:

    2 su bardağı un

    3 su bardağı süt

    2 adet yumurta

    1 paket kabartma tozu

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı sıvı yağ

    İç harç için:

    500 gram ayıklanmış ve yıkanmış ıspanak

    1 adet kuru soğan

    2 diş sarımsak

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı tuz

    Beşamel sos için:

    1,5 su bardağı süt

    2 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı tereyağı

    Üzeri için:

    1/2 kase rendelenmiş kaşar peyniri

        Yapılışı:

        Bir kasede yumurta, un, tuz, kabartma tozu ve sütü çırpın. Tavayı ısıtarak içine hazırladığınız krep malzemesini koyun ve sıvı yağ döküp önlü arkalı pişirin. Piştikten sonra kenara alın ve iç malzemeyi kreplerin arasına koyarak rulo şeklinde sarın. Üzerine beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peyniri gezdirerek servise sunun.

        İç malzemesi için yemeklik doğradığınız kuru soğan ve sarımsakları kavurun. Doğranmış ıspanakları ekleyerek kavurmaya devam edin. Daha sonra karabiber ve tuzu ekleyerek bir süre daha kavurun ve ateşten alın.

        Beşamel sos için tereyağını bir tavada eritin ve unu kavurun. İçine sütü ilave ederek koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
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        Haberler Güncel Gelinim Mutfakta ıspanaklı krep pastası tarifi! Ispanaklı krep pastası nasıl yapılır? İşte malzemeler…