Gelinim Mutfakta ıspanaklı krep pastası tarifi! Ispanaklı krep pastası nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yemek programlarında yapılan lezzetlerden görselini beğenenler hemen tarifini ve hangi malzelerin gerekli olduğunu araştırıyor. Bugün Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yapılan krep pastası tarifi merak konusu oldu. Pratik ve lezzetli yapılışını haberimizden öğrenebilir, deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ ISPANAKLI KREP PASTA TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı un
3 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sıvı yağ
İç harç için:
500 gram ayıklanmış ve yıkanmış ıspanak
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Beşamel sos için:
1,5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
1/2 kase rendelenmiş kaşar peyniri