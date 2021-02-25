



Dükkan sahibi, Kılıçdaroğlu'na dönerini tattırmak için bir önceki günden hazırlık yaptığını söyleyerek bir tabak hazırladı.

"MALI GÖTÜRDÜ"

Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu, " Fazla koyma, bir lokma alacağım zaten. Şimdi ben bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü." ifadelerini kullandı.