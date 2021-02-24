Lise sınavları iptal mi? 2. dönem lise sınavları ne zaman yapılacak?

Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2. dönem lise sınavları iptal mi? Lise sınavlarının yapılıp yapılmayacağı öğrencilerin merak konusu oldu. Yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama gelmişti.
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda lise sınavlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk " Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.