Lise sınavları iptal mi? 2. dönem lise sınavları ne zaman yapılacak?

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda lise sınavlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk " Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.