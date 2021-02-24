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    • 24.02.2021 15:33
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    ? 2. dönem yapılacak?

    yapılacak? 1. dönemde ertelenen sınavların 2. dönemde yapılıp yapılmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İlk dönemde verilmeyen lise notları ikinci dönemde yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Lise sınavları iptal mi? 2. dönem lise sınavları ne zaman yapılacak?

    Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2. dönem lise sınavları iptal mi? Lise sınavlarının yapılıp yapılmayacağı öğrencilerin merak konusu oldu. Yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama gelmişti.

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda lise sınavlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk " Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

    LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.

    Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

        Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

        Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.
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