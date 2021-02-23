SEÇİM ANKETİNDE 4 PARTİ BARAJ ALTINDA KALDI

Kamuoyunun seçim algısına ışık tutan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 11.6'sı MHP'ye, yüzde 10.3'ü ise İYİ Parti'ye oy vereceğini ifade etti. Araştırmaya göre HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4, diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.