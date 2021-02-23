Bozkurt çiftinin hikayesi, 2016 yılında diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un kız kardeşinin tüp bebek tedavisi için doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'la tanışmasıyla başladı.
Kaan Bozkurt'tan etkilenen Gamze Kaçar Bozkurt, 24 Şubat 2018 tarihinde evlenip, Antalya'dan İzmir'deki eşinin yanına taşındı. İzmir'de yeni bir klinik açan Gamze Kaçar Bozkurt'a, iddiaya göre eşi psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Kaan Bozkurt'un, kıskançlık nedeniyle eşinin çalışmasına izin vermediği belirtildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Gamze Kaçar Bozkurt, geçen yıl mart ayında ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla mutfakta yemek hazırlarken telefon çaldı. Antalya'daki Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nden aranan Gamze Kaçar Bozkurt, eşi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alındığını öğrenince şoke oldu. Bunun üzerine yanına sadece valizini alan Bozkurt, kızıyla birlikte Antalya'daki ailesinin evine döndü. Gamze Kaçar Bozkurt ile barışmak isteyen Kaan Bozkurt, 2 hafta sonra Antalya'ya gelerek uzaklaştırma kararını iptal ettirdi. Eşine bir şans veren Gamze Kaçar Bozkurt İzmir'deki evine döndü.
BOŞANMA DAVASI AÇTI, 1 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
Geçen yıl ağustos ayında bu kez Bodrum Devlet Hastanesi'nden eşi tarafından darbedildiğine ilişkin rapor alıp, mahkemeye başvuran Kaan Bozkurt, ayrıca boşanma davası açıp, 1 milyon liralık tazminat talebinde bulundu. Bozkurt, eşi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Kaan Bozkurt, uzaklaştırma kararı aldırdığı halde, eşinin kız kardeşinin düğününe katılıp, nikah şahidi oldu. Düğün sonrası İzmir'e dönen Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin ikinci kez kendisi için uzaklaştırma kararı aldırıp boşanma davası açtığını öğrendi. Gamze Kaçar Bozkurt, bunun üzerine eşinden ayrılmaya karar verip 4 ay önce Antalya'ya döndü.