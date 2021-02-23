'TELEFONU İLK DEFA KAPALIYDI'

Kızının ilk defa telefonunun kapalı olduğunu belirten Nurdan Kaçar, torununun okulundan arandığını, kızı Gamze'ye ulaşılamadığı için servisten çocuğu almasının istendiğini aktardı. Kaçar, evinin önünden servisten aldığı torunuyla birlikte kendi evlerine çıktığını, torununun tabletin şarjını almak için kendi evlerine gidip kapıyı çaldığını, kimsenin açmadığını öğrenmesi üzerine kızının evinin kapısını 2 kez de kendisinin çaldığını, ancak açan olmadığını kaydetti.

KIZININ ENSESİNDEN VURULDUĞUNU GÖRDÜ

Yedek anahtarla birlikte eve girdiğini belirten Kaçar, torununun tabletin şarjını almak için yatak odasına gittiğini, babasının ağzında bir şey olduğunu söylemesi üzerine yatak odasının kapısına gittiğini söyledi. Kaçar, damadını yatağın bir ucunda gördüğünü, yoğun psikolojik ilaç kullandığı için zehirlendiği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini anlattı. 112 Çağrı Merkezi çalışanının, damadının nabzının olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini söylemesi üzerine yatak odasına girdiğini belirten Nurdan Kaçar, kızının ve damadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.