1 Mart'ta kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul kafeler restoranlar açık mı? Kafeler ne zaman açılacak?

KAFELER RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.