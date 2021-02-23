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    1 Mart'ta kafeler ? İstanbul kafeler ? ?

    Normalleşme takviminin belli olmasıyla birlikte kafeler sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da kafeler sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Valiliklerin illerdeki vaka sayısına göre alacağı kararlarla; kafe, restoran gibi yerlerin açılıp açılmayacağı belli olacak. Aylardır kapalı olan bu tip mekanlar için gözler 1 Mart tarihine çevrildi.

    takvim.com.tr
    1 Mart'ta kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul kafeler restoranlar açık mı? Kafeler ne zaman açılacak?

    1 Mart kafeler restoranlar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır kapalı olan kafe ve restoranların son durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da kafe ve restoranların geleceği de merak ediliyor. İstanbullu vatandaşlar kafeler restoranlar açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? İşte yanıtı!

    KAFELER RESTORANLAR AÇILACAK MI?

    Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

    Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.

    - Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

    - Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

        - Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

        - Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.

        KAFELER RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin kesin bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak açılış için Mart ayı işaret edilmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." açıklamasını yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.
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        Haberler Güncel 1 Mart'ta kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul kafeler restoranlar açık mı? Kafeler ne zaman açılacak?