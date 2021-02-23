1 Mart'ta kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul kafeler restoranlar açık mı? Kafeler ne zaman açılacak?

1 Mart kafeler restoranlar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır kapalı olan kafe ve restoranların son durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da kafe ve restoranların geleceği de merak ediliyor. İstanbullu vatandaşlar kafeler restoranlar açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? İşte yanıtı!
KAFELER RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.
Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.
- Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.
- Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.