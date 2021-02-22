HES kodu nasıl alınır? E-devlet, SMS süresiz HES kodu alma ekranı sorgulamaları gündemde sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor.İçişleri Bakanlığı'nın 81'ile gönderdiği genelgede Hayat Eve Sığar (HES kodu) toplu taşımada da zorunlu hale geldi. Sınavlara, AVM'lere girişte mecburi olan bu kodu hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.
HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.