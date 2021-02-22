EBA'ya neden girilemiyor? EBA çöktü mü? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. EBA sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler sisteme giriş yapamadığını belirtiyor. Bu nedenle EBA çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor.
EBA ÇÖKTÜ MÜ?
Öğrenciler EBA çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor ve mesajlar paylaşıyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmese de problemin kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.
BEYAZ EKRAN SORUNU NEDİR?
EBA kullanıcıları, beyaz ekran sorunu ile karşılaştıklarını sosyal medya paylaşımları ile belirtti. Hatanın çözümüne ilişkin MEB tarafından henüz bir bilgi verilmedi.