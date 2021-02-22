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    • 22.02.2021 16:22
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    EBA'ya neden girilemiyor? ?

    ? Uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci EBA sistemine giriş yapıyor. EBA'ya neden girilemiyor? EBA sistemine giriş yapan öğrenciler hatayla karşılaşıyor ve bu nedenle mü sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    EBA'ya neden girilemiyor? EBA çöktü mü?

    EBA'ya neden girilemiyor? EBA çöktü mü? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. EBA sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler sisteme giriş yapamadığını belirtiyor. Bu nedenle EBA çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor.

    EBA ÇÖKTÜ MÜ?

    Öğrenciler EBA çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor ve mesajlar paylaşıyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

    Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmese de problemin kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.

    BEYAZ EKRAN SORUNU NEDİR?

    EBA kullanıcıları, beyaz ekran sorunu ile karşılaştıklarını sosyal medya paylaşımları ile belirtti. Hatanın çözümüne ilişkin MEB tarafından henüz bir bilgi verilmedi.

        EBA GİRİŞ HATALARININ NEDENİ?

        EBA giriş hatalarının başlıca nedenleri şu şekildedir:

        * Sunucu yoğunluğu
        * İnternet yoğunluğu
        * Çok sık giriş denemeleri
        * Kullanıcının bağlantısının kesilmesi


        * İnternette oluşan kopmalar
        * Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar
        * Kullanıcıya yapılan engelleme
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