Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15,53 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.92 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 20.02.2021, 18:23:22 TSİ
Enlem : 38.9421 N
Boylam : 26.0236 E
Derinlik : 15.53 km
Detay : https://t.co/mgLsb7MSqj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
2021.02.20 18:23:22 38.9385 25.9762 6.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 18:09:42 39.0778 25.7593 13.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 18:00:41 36.6033 30.8708 71.0 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 17:42:49 36.4055 29.0482 13.1 -.- 2.1 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 17:41:12 39.0690 29.9127 10.0 -.- 1.6 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.02.20 17:08:34 37.8972 29.2173 10.0 -.- 2.3 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2021.02.20 16:55:19 39.4668 31.5550 0.0 -.- 1.4 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2021.02.20 15:59:58 39.8255 27.9872 5.2 -.- 2.0 -.- ODALIDAM-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2021.02.20 15:59:12 39.8198 27.9748 7.8 -.- 2.1 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2021.02.20 15:58:15 38.1297 42.6707 5.0 -.- 2.4 -.- KALKANLI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.02.20 15:42:58 37.8770 27.0175 17.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 15:42:14 37.5480 35.5760 10.7 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.02.20 15:41:21 37.8270 26.5242 5.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 14:37:25 38.6313 43.1895 13.1 -.- 2.0 -.- ARISU-(VAN) İlksel
2021.02.20 14:06:02 37.8325 26.4225 17.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 13:55:29 40.2250 30.7298 0.0 -.- 1.6 -.- KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2021.02.20 13:51:13 40.2230 30.7798 0.0 -.- 1.3 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2021.02.20 12:51:20 39.6345 39.8900 5.0 -.- 1.7 -.- OTLUK-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2021.02.20 12:18:37 37.8127 26.7388 6.8 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 11:40:12 39.1102 36.0740 6.7 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.20 11:22:39 38.9143 26.1137 7.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 10:57:09 37.8318 27.1910 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 10:43:17 37.1778 37.2185 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.02.20 09:25:56 38.4530 39.2425 3.4 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.02.20 08:25:31 34.8782 24.4427 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 08:08:26 37.5900 27.2365 18.8 -.- 1.5 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2021.02.20 07:57:35 38.5738 31.6655 4.3 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel