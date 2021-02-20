Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.02.2021 18:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2021 18:55
    ABONE OL

    Son dakika: Ege Denizi'nde 'in Karaburun açıklarında deprem | AFAD, son depremler...

    Son dakika deprem haberi... (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15,53 km olarak kaydedildi.

    İzmir Karaburun açıklarında deprem

    (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin derinliği 15,53 km olarak kaydedildi.



    SON DEPREMLER
    2021.02.20 18:23:22 38.9385 25.9762 6.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.20 18:09:42 39.0778 25.7593 13.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.20 18:00:41 36.6033 30.8708 71.0 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.20 17:42:49 36.4055 29.0482 13.1 -.- 2.1 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.20 17:41:12 39.0690 29.9127 10.0 -.- 1.6 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
    2021.02.20 17:08:34 37.8972 29.2173 10.0 -.- 2.3 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
    2021.02.20 16:55:19 39.4668 31.5550 0.0 -.- 1.4 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
    2021.02.20 15:59:58 39.8255 27.9872 5.2 -.- 2.0 -.- ODALIDAM-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
    2021.02.20 15:59:12 39.8198 27.9748 7.8 -.- 2.1 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
    2021.02.20 15:58:15 38.1297 42.6707 5.0 -.- 2.4 -.- KALKANLI-HIZAN (BITLIS) İlksel
    2021.02.20 15:42:58 37.8770 27.0175 17.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.20 15:42:14 37.5480 35.5760 10.7 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
    2021.02.20 15:41:21 37.8270 26.5242 5.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.20 14:37:25 38.6313 43.1895 13.1 -.- 2.0 -.- ARISU-(VAN) İlksel
    2021.02.20 14:06:02 37.8325 26.4225 17.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.20 13:55:29 40.2250 30.7298 0.0 -.- 1.6 -.- KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
    2021.02.20 13:51:13 40.2230 30.7798 0.0 -.- 1.3 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
    2021.02.20 12:51:20 39.6345 39.8900 5.0 -.- 1.7 -.- OTLUK-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
    2021.02.20 12:18:37 37.8127 26.7388 6.8 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.20 11:40:12 39.1102 36.0740 6.7 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
    2021.02.20 11:22:39 38.9143 26.1137 7.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.20 10:57:09 37.8318 27.1910 4.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.20 10:43:17 37.1778 37.2185 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
    2021.02.20 09:25:56 38.4530 39.2425 3.4 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2021.02.20 08:25:31 34.8782 24.4427 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.20 08:08:26 37.5900 27.2365 18.8 -.- 1.5 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
    2021.02.20 07:57:35 38.5738 31.6655 4.3 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında deprem | AFAD, Kandilli son depremler...