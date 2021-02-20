İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düğmeye bastı. Fatih'teki depoya operasyon yaptı.
Tam 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, M.K. ve F.K. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte parfümlerin barkodlarını sorgulayan ekipler şoka uğradı.
Çünkü ürünün orijinal sitesine yönlendirilerek lisanslı ürün olarak görüldüğü anlaşıldı. İncelemede, şüphelilerin sahte parfümleri internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişiler vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdükleri anlaşıldı.