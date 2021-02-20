Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’da 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi: Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düğmeye bastı. 'teki depoya operasyon yaptı. Tam 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, M.K. ve F.K. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte parfümlerin barkodlarını sorgulayan ekipler şoka uğradı. Çünkü ürünün orijinal sitesine yönlendirilerek lisanslı ürün olarak görüldüğü anlaşıldı.

    Ne DIOR'sun!

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düğmeye bastı. Fatih'teki depoya operasyon yaptı.

    Tam 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, M.K. ve F.K. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte parfümlerin barkodlarını sorgulayan ekipler şoka uğradı.

    Çünkü ürünün orijinal sitesine yönlendirilerek lisanslı ürün olarak görüldüğü anlaşıldı. İncelemede, şüphelilerin sahte parfümleri internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişiler vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdükleri anlaşıldı.

        Piyasa değerinin ise 20 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

        SAHTE PARFÜM NASIL ANLAŞILIR?
        Ele geçirilen sahte parfüm şişeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.

        Ambalajın arkasındaki metni inceleyin. Gramer hatası ve yanlış yazım varma almayın.

            Gerçek ambalaj kaliteli kartondan yapılır. İnce ve zayıf materyalden yapılmış kutular genelde sahtedir.

            Serinin numarasının hem şişe de hem de paketinde yazmasına dikkat edin.

            Parfümün beyaz bir peçeteye sıkın ve iz bırakıp bırakmadığını kontrol edin. Sahte parfüm içerdiği renklendiriciler nedeniyle iz bırakacaktır.

                Ambalajın üstünde barkod ara. Barkod kutunun yanlarında değil, arkasında ve aşağılarda olmalı.

                Orjinal parfümlerin şişeleri pürüzsüzdür.

                Gerçek parfümler şişenin ağzı açıldıktan sonra 6 ila 18 ay kokusunu korur.
                    Haberler Güncel İstanbul’da 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi: Sahte parfüm nasıl anlaşılır?