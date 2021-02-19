"BU ÜLKENİN GÜZİDE VATANDAŞLARINA EN İYİYİ TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Reuters'in inaktif aşıdaki başarısına dikkat çeken haberi paylaştı. Koca açıklamasında, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce söylemiştik. Şimdi dünya bunu konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Ülkemizin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz.https://t.co/ObkjLT6pEN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2021