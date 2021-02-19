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    • 19.02.2021 18:43
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ' Açılışı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan ' Açılış'ına canlı bağlantı yolu ile katıldı. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, sporda yapılan atılımları tek tek sıraladı ve ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Adana Stadyumu Açılış'ına canlı bağlantı yolu ile katıldı. Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açılışından satırbaşları:
    Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

    Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

    SADECE ADANA'YA 18 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK
    Atletimizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor.

    Buraları dört dörtlük spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2019'da elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler.

    Adana'da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu rakamı 189 bin 540'a ulaştırdık. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inanıyorum.

    Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutup görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Polisimiz asayişi, huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.

    TERÖR ÖRGÜTLERİ GENÇLERİMİZE TUZAK KURDU
    Sporcularımız ise branşlarının en iyisi olması için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışma, gerilim, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. 1960 darbesine giden süreçte gençlerimiz figüran olarak kullanıldı. 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C birçok karanlık yapı gençlerimize tuzak kurdu.

        Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

        AİLELERE ÇAĞRI: GENÇLERİMİZİ PROFESYONEL PROVOKATÖRLERİN ELLERİNE TERK ETMEYİN
        Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

        Açılışını yaptığımız Yeni Adana Stadyumu'nun bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Bu güzel tesisin Adana'mızın gurur abidelerinden biri haline geleceğine inanıyorum.

        Stadyumun inşasını gerçekleştiren TOKİ başta olmak üzere hizmeti geçen herkesi tebrik ediyorum. Eski stadyumu inşallah Millet Bahçesi olarak düzenleyip milletimizin hizmetine sunacağız. Süratle burada Çevre Şehircilikle el ele vermek suretiyle stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır.

        YENİ ADANA STADI HİZMETE GİRDİ
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantı yolu ile katıldığı törenle hizmete girdi.

        Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı, kapılarını açtı.

        Açılış töreninin ardından Yeni Adana Stadı'ndaki ilk maç, TFF 1. Lig'in 22. haftası kapsamında saat 19.00'da Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

        KOLTUK RENKLERİ İKİ TAKIMI SİMGELİYOR
        Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu- beyaz" renklerinden oluşuyor.

            Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar dikkati çekiyor. Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği durumda. Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek. Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.

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            Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Yeni Adana Stadı Açılışı'nda önemli açıklamalar