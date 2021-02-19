Buraları dört dörtlük spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2019'da elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler.

Adana'da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu rakamı 189 bin 540'a ulaştırdık. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inanıyorum.

Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutup görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Polisimiz asayişi, huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ GENÇLERİMİZE TUZAK KURDU

Sporcularımız ise branşlarının en iyisi olması için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışma, gerilim, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. 1960 darbesine giden süreçte gençlerimiz figüran olarak kullanıldı. 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C birçok karanlık yapı gençlerimize tuzak kurdu.