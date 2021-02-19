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    • 19.02.2021 16:50
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    Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 9 adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 5 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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