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    • 19.02.2021 11:00
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    "" çetesine operasyon: 12 gözaltı

    ’da "" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda senet, para ve silahlar ele geçirildi.

    Muşlu Uçkanlar çetesine operasyon: 12 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , , , , ilçelerinde faaliyet gösteren ve gasp, tefecilik, 6136 Sayılı Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen "" çetesine operasyon düzenledi.

    Çete lideri E.U. ve yöneticiler A.D. ve S.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 532 adet değişik çapta fişek, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve 1 adet tapu ele geçirildi.

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    Haberler Güncel "Muşlu Uçkanlar" çetesine operasyon: 12 gözaltı