Milli Piyango 19 Şubat çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. MPİ Milli Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı 19 Şubat Milli Piyango sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve ne kadar ikramiye alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
Amorti kazandıran numaralar 3 ve 8 oldu. 4000000TL kazanan numara ise 548962 olarak açıklandı.
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MİLLİ PİYANGO NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.