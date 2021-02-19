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    • 19.02.2021 18:13
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    sonuçları 19 Şubat! MPİ Milli Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

    19 Şubat sonuçları açıklandı! Şans oyunu severler hakkında araştırma yapıyor. sıralı tam liste vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ayın 9, 19 ve 29 Şubat tarihlerinde çekilişi yapılan Milli Piyango çekilişi Şisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden öğrenilebiliyor. İşte, 19 Şubat Milli Piyango sonuçları!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango sonuçları 19 Şubat!

    Milli Piyango 19 Şubat çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. MPİ Milli Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı 19 Şubat Milli Piyango sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve ne kadar ikramiye alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

    Amorti kazandıran numaralar 3 ve 8 oldu. 4000000TL kazanan numara ise 548962 olarak açıklandı.

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MİLLİ PİYANGO NASIL ALINIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

        Nasıl Kazanırım?

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Güncel Milli Piyango sonuçları 19 Şubat! MPİ Milli Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!