Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

SON DAKİKA! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var