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    • 17.02.2021 08:36
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    ! 'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    haberine göre 'nın Birecik ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen feci kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

    Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

    Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var