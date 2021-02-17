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    ’a soruşturma (Yurttan ve dünyadan haberler)

    Cumhuriyet Başsavcılığı Wilders hakkında soruşturma başlattı. İşte haberin detayları ve 17 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Wilders’a soruşturma
    Hollanda'nın aşısı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı , bir kez daha haddini aştı. Twitter'dan Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Wilders hakkında soruşturma başlattı.

    İSTANBUL VAKADA BİRİNCİ
    Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısını grafikle açıkladı. Bir günde en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul (Bin 280), (330), (2909, Ankara (285) ve (284) şeklinde sıralandı. En az vakanın görüldüğü iller ise şöyleydi: (4), (4), (5), (6), (7)... (BURAK ERDEM ÇELİK)

    FİLYASYONA MUTANT AYARI
    Virüsün mutasyona uğramasının ardından karantina kuralları değişti. Buna göre , , ve 'dan gelenler 72 saat önce yaptırdıkları test negatif çıksa bile 14 gün karantinada kalacaklar. İzolasyonun 10. gününde yeniden COVİD-19 testi yapılacak. Pozitif çıkması halinde testler 48 saatte bir tekrarlanacak.

    KİM PFİZER'I HACKLEDİ
    Kuzey Koreli bilgisayar korsanları BioNTech-Pfizer'ın COVİD-19'ın aşısına ait bilgileri çalmaya çalıştı. Hiç COVİD-19 vakasının çıkmadığı iddia edilmesine rağmen Kuzey Kore lideri Kim, 2 milyon doz aşı alacaklarını açıkladı.

    YÜZDE 94 KORUYOR
    İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı hakkında dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Aşının tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğu açıklandı. Dr. Hagai Levine, aşının hastalığı ve hastalığın ağır geçirilmesini önlediğini vurguladı.

    YARGITAY'DAN MASKE KARARI
    Yargıtay,     dikkat ceken bir karar imza attı. Corona ile mücadele tedbirlerine aykırı davrananlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesine ilişkin kararını kaldırdı.

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