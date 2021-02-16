RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet'in haberine göre; Hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantılarda uzunca bir süredir kısıtlama kapsamında kalan ve ekonomik açıdan zorluk yaşayan mekan sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla yeni öneriler konuşuluyor. Söylentilere göre; kafe ve restoran tarzı işletmelerin kapalı alanlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması bu önerilerin başında geliyor…

Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan "değerlendirme sürecinin" ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.