Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yüzbinlerce vatandaş tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı, gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi ve hangi açıklamaların yapılacağı merak konusu oldu. İşte sokağa çıkma kısıtlamalarına dair merak edilen tüm bilgiler...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? BAKAN KOCA AÇIKLADI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim." dedi.
Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalarda yakın dönemde gevşeme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE 'SEYAHAT MUAFİYETİ' GENELGESİ
Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.
Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.