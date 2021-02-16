Dünyanın dört bir yanından seçilen 168 mucit akademisyen arasında, Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Üren, California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ve Massachusetts Hastanesi Harris Ortopedi Laboratuvarı Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Ebru Oral da bulunuyor. Üren, "Gerçekleştirdiğimiz bütün buluşlar takım çalışmasının sonucudur " diyor. Oral, "Bu seçim büyük bir onur. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz" şeklinde konuşuyor. Özkan ise "Bu onur, akademisyenler için OSCAR ödülü gibidir" diyor.

ÇÖPTEN BATARYA YAPTI

Prof. ÖZKAN, temiz ve yenilenebilir enerji ve depolama konularına yoğunlaştı. Geri dönüşümlü malzemelerin, tarımsal atıkların, yenilenebilir malzemelerin batarya yapı malzemelerine dönüştürmesini sağladı.

DAYANIKLI PROTEZ ÜRETTİ

Doç. ORAL, eklem protezlerinin plastik parçalarının, antioksidan moleküller kullanarak vücuttaki ömürlerini uzatmayı başardı.

KANSERE İLAÇ BULDU

Prof. Üren, 11 patentli buluşu ve 110 bilimsel makalesi bulunuyor. Kemik ve kas kanseri üzerine yeni ilaç geliştiriyor..