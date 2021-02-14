1705'teki ölümüne kadar yaklaşık 6 yıl İzmit'te kaldı ve oraya gömüldü. Bizim daha çok Demirbaş Şarl dediğimiz, İsveç Kralı 12. Karl'ın yolu da Türk topraklarına düşmüştü. İşgal ettiği Rusya'da 1709'da yenilince Osmanlıya sığındı.