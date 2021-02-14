Türkiye'ye sürgün gelen liderler deyince, kuşkusuz Sovyet Devrimi'nin kahramanlarından, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve komutanı olan Lev Troçki gelir.
Troçki, Stalin'le girdiği mücadele sonrası 1929'da zorla Türkiye'ye sürgün edildi. Rus lider, Türkiye'ye gelmeden önce Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir dilekçede silah zoruyla gönderildiğini söylemişti. Troçki, Büyükada'da geniş güvenlik önlemleri altında 4,5 yıl kaldı.
Hem Stalin'in ajanlarının hem de devrimden kaçan ve İstanbul'a gelen "Beyaz Ruslar" denen ve sayıları 150 bine ulaşan yurttaşlarının suikast ihtimaline karşı olabildiğince gözden uzak tutuldu.