Denizli'de CHP'li İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu, 4 arkadaşıyla birlikte mimarlık ofisi kurup yasaya aykırı olmasına rağmen belediye projesini kendi şirketine verdi. Skandalın ortaya çıkması üzerine CHP'li 3 belediye meclis üyesi "Kamu yararı gözetilmiyor" deyip partiden istifa etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geçtiğimiz aralık ayında Muratdede Mahallesi'nde bulunan, tapusu ve ruhsatı belediyeye ait 800 metrekare alana inşa edilecek olan Gündüz Bakımevi için bir hayırseverle protokol imzaladı. İddiaya göre, içerisinde sınıflar, uyku odaları ve spor eğitim merkezleri bulunacak olan ve 2 milyon liraya yapılması planlanan bakımevinin mimari projesi, yasalara aykırı olmasına rağmen belediye İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu ile Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi 4 kişiye ait olan şirkete aktarıldı. Şirket kısa süre sonra bakımevinin mimari projelerini hazırlayıp sosyal medya platformunda ve web sitesinin "projelerimiz" kısmında yayımladı.





PARTİDEN ÜÇ İSTİFA

Olayın ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ve İmar Komisyonu Başkanı ve belediye meclis üyesi olan Cihan Saraçoğlu'na ilk tepki parti üyelerinden geldi. CHP'li meclis üyesi Gökhan Deda, Murat Cımık ve Arif Suna "Belediyede kamu yararı gözetilmiyor" diyerek partiden istifa etti. Meclis üyelerinin yayınladıkları ortak bildirgede, "Tüm bu yanlışların içinde adımızın yer almaması için bağrımıza taş basarak Ata ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi bu yanlışlardan dönünceye kadar, üzülerek ama onurumuzla partimizden ayrılıyoruz" ifadeleri yer aldı. Cımık ve Suna'nın bu konuda mecliste araştırma komisyonu kurulması talebi ise Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından reddedildi.





İSİMLERİ VE PROJEYİ SİLDİLER

Belediye Kanunu'na göre meclis üyelerinin belediye ve bağlı kuruluşlarına doğrudan ya da dolaylı olarak iş yapamayacağının ortaya çıkmasının ardından şirketin sosyal medya hesaplarından Saraçoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Biz kimiz" ile "Projelerimiz" sayfasındaki bakımevi görselleri kaldırıldı.





'İLGİM YOK' DEDİ YAZIŞMALAR YALANLADI

İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu hakkındaki iddiaları reddederek, "Bakımevi inşaatıyla bir ilgim yok. Müteahhidi Serdar Alayant, proje mimarı ise Egemen Temizkalay'dır. Benim bu konuda başka bir bilgim yok" dedi. Projenin müteahhidi Mimarlar Odası Başkanı Serdar Alayant'ın projeyle ilgili Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Alayant'ın Saraçoğlu'nun aksine yazışmalarında, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle mimari proje işini Cihan Saraçoğlu'nun ortağı olduğu firmaya verdim" yazdığı görüldü.