Ulusa Sesleniş ne zaman saat kaçta? Başkan Erdoğan Ulusal Sesleniş konuşması başladı mı?

Ulusa Sesleniş ne zaman saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman sorusu gündem oldu. Çarşamba günü vatandaşlara verilecek müjdeli haber için Türkiye nefesini tuttu ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi. Peki, Ulusa Sesleniş ne zaman saat kaçta?