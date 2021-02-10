Ulusa Sesleniş ne zaman saat kaçta? Başkan Erdoğan Ulusal Sesleniş konuşması başladı mı?

Ulusa Sesleniş ne zaman saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman sorusu gündem oldu. Çarşamba günü vatandaşlara verilecek müjdeli haber için Türkiye nefesini tuttu ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi. Peki, Ulusa Sesleniş ne zaman saat kaçta?
ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Ulusa sesleniş konuşmasının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih veya saat bilgisi verilmedi. Ancak açıklamanın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.
ERDOĞAN MÜJDE NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim"sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.