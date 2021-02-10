Üç aylar ve üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayını heyecanla bekleyen vatandaşlar mübarek ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Müslümanlar için son derece önemli olan bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. 2021 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak edilenler...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2021 yılı dini günler takvimi;