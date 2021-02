Kayseri ile Kastamonu'nun pastırma rekabetinin ardından, şimdi de Karadeniz-Ege arasında hamsi polemiği başladı. Egeli balıkçıların "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi Karadeniz'e özgü bir balık değil. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" sözü, tartışma yarattı. Karadenizli balıkçılar da karşı atağa kalktı.

"Her şeyin bir mevsimi vardır. Karadeniz'de hamsi 2-3 ay çıkar. Ege'de 12 ay hamsi çıksa da yazın hamsi yenilir mi? Hamsi 3 ay bol bol yenir. Ege'nin hamsisi ile Karadeniz'in hamsisi bir olmaz. Samsun'dan Ege'de dahil Türkiye'nin her yerine hamsi gönderiliyor. Karadeniz hamsisi orta boy olur, tombul olur ve lezzetli olur. Ege'deki hamsi iri olur ama saman gibi tadı, tuzu olmaz. Karadeniz hamsisini kılçığı da dahil her yeriyle yiyebilirsiniz" diye savunma yaptı. Tercih ise tüketiciye kaldı.