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    Türkıye'nin yeni tartışması: sisi mi yoksa sisi mi lezzetli?

    Kayseri ile ’nun pastırma rekabetinin ardından, şimdi de - arasında hamsi polemiği başladı. Egeli balıkçıların “Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi Karadeniz’e özgü bir balık değil. Karadeniz’de 2 ay hamsi oluyor. Ege’de ise 12 ay var” sözü, tartışma yarattı. Karadenizli balıkçılar da karşı atağa kalktı.

    Kimin hamsisi daha lezzetli

    Kayseri ile 'nun pastırma rekabetinin ardından, şimdi de - arasında hamsi polemiği başladı. Egeli balıkçıların "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi Karadeniz'e özgü bir balık değil. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" sözü, tartışma yarattı. Karadenizli balıkçılar da karşı atağa kalktı.

    "Her şeyin bir mevsimi vardır. Karadeniz'de hamsi 2-3 ay çıkar. Ege'de 12 ay hamsi çıksa da yazın hamsi yenilir mi? Hamsi 3 ay bol bol yenir. Ege'nin hamsisi ile Karadeniz'in hamsisi bir olmaz. 'dan Ege'de dahil 'nin her yerine hamsi gönderiliyor. sisi orta boy olur, tombul olur ve lezzetli olur. Ege'deki hamsi iri olur ama saman gibi tadı, tuzu olmaz. ini kılçığı da dahil her yeriyle yiyebilirsiniz" diye savunma yaptı. Tercih ise tüketiciye kaldı.

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    Haberler Güncel Türkıye'nin yeni tartışması: Karadeniz hamsisi mi yoksa Ege hamsisi mi lezzetli?