Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Detaylar gelecek...

#DEPREM: Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 9, 2021

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.09 18:51:53 38.5915 31.6550 1.6 -.- 4.6 4.5 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.09 18:42:43 36.9735 28.5152 17.0 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.09 18:33:15 38.3955 39.1165 7.4 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.02.09 17:50:36 38.0750 26.6047 17.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 17:44:30 37.9028 26.4608 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 17:41:52 38.9428 33.6423 4.6 -.- 1.5 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.02.09 16:49:18 39.1082 36.0778 5.3 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 16:04:42 36.1633 33.5312 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.02.09 14:04:59 38.9380 26.0343 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 14:03:17 33.1295 29.9147 5.0 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.09 13:48:15 39.4587 33.4798 19.3 -.- 1.9 -.- HALILDEDE-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

2021.02.09 13:42:33 38.9623 25.9320 10.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 12:59:08 37.7440 26.0958 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel