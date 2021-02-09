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    • 09.02.2021 19:08
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    Son dakika: 'da korkutan deprem! | KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Son dakika haberi... 'da korkutan bir deprem meydana geldi. 'dan yapılan açıklamada, Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    Konya'da deprem!

    'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    Deprem çevre illerden de hissedildi.

    Detaylar gelecek...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2021.02.09 18:51:53 38.5915 31.6550 1.6 -.- 4.6 4.5 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

    2021.02.09 18:42:43 36.9735 28.5152 17.0 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

    2021.02.09 18:33:15 38.3955 39.1165 7.4 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

    2021.02.09 17:50:36 38.0750 26.6047 17.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

    2021.02.09 17:44:30 37.9028 26.4608 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

    2021.02.09 17:41:52 38.9428 33.6423 4.6 -.- 1.5 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

    2021.02.09 16:49:18 39.1082 36.0778 5.3 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

    2021.02.09 16:04:42 36.1633 33.5312 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

    2021.02.09 14:04:59 38.9380 26.0343 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

    2021.02.09 14:03:17 33.1295 29.9147 5.0 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

    2021.02.09 13:48:15 39.4587 33.4798 19.3 -.- 1.9 -.- HALILDEDE-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

    2021.02.09 13:42:33 38.9623 25.9320 10.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

    2021.02.09 12:59:08 37.7440 26.0958 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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    Haberler Güncel Son dakika: Konya'da korkutan deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER