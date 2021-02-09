Maçka Belediyesi 2018 yılında başlattığı ‘Cephe İyileştirme Projesi’ni 2021 yılında tüm ilçeye uygulamaya başladı

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, Mart itibariyle macera tutkunlarını da ağırlamaya hazırlanıyor. Kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan, geçmişte Pers, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına beşiklik eden, bu tarihi geçmişinin de etkisiyle halen Sümela, Vazelon ve Kuştul Manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, 50'den fazla korunması gereken kültür-tabiat varlıkları ve 137 yaylasıyla turizme ciddi katkı sağlıyor. Yaklaşık 4 bin yıllık tarihi geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunan Maçka, Sümela Manastırı'nın da bulunduğu Altındere Vadisi'nin yanı sıra ilçe sınırlarından geçip Karadeniz'e dökülen Meryemana, Hamsiköy, Mulaga ve Galyan derelerini de bünyesinde barındırıyor. Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekler, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, Covid-19 tedbirleri altında misafirlerini ağırlıyor. Kiraz, Labazen, Kulindağı, Mağura, Figanoy, Lişer ve Hocamezarı gibi birçok mesire yeriyle öne çıkan yöre, 2 bin metre rakımdaki dağların eteklerine kadar ulaşan çam ormanları, daha yükseklerde yer alan yaylaları ve temiz havasıyla her mevsim turistlerden ilgi görüyor. Doğal güzelliklerin yanında alternatif turizm seçenekleriyle de giderek adından daha fazla söz ettiren ilçe, yaklaşık 46.5 dönümlük alana inşa edilen Macera Parkı ile Mart'tan itibaren adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Tarım Bakanlığı'nca Maçka Belediyesi'ne devredilen ilçe merkezindeki atıl alan, hazırlanan proje ile Macera Parkı'na dönüştürüldü.

VATANDAŞIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, şöyle konuştu: "Pandemi süreci de olsa başta Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği feraset ile ülkemiz önemli bir sınavdan geçiyor. Biz ne söz verdiysek vatandaşa aynen hizmet etmeye devam ediyoruz. Çünkü bizim örnek aldığımız kişi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bahane üretmeden hizmet eden belediye olacağız. Bizim tek gayemiz bu millete hizmet etmektir."

MAÇKA DAHA GÜZEL GÖRÜNECEK

Maçka Belediyesi 2018 yılında Halit Avcı Caddesi'nde başlattığı 'Cephe İyileştirme Projesi'ni 2021 yılında genişleterek tüm ilçeye uygulamaya başladı. Yapılacak çalışmayla Maçka ilçesindeki kötü görüntüye sebep veren tüm binaların iyileştirme çalışması gerçekleştirilerek ilçede daha güzel bir görünüm ortaya çıkarılmak isteniyor. Sümela yolu turizm güzergahındaki bina cephelerinin iyileştirilmesi için de Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın başlattığı proje ile ilçedeki kötü gözüken binaların cephe iyileştirilmesi gerçekleştiriliyor.

PANDEMİDE KENDİ KAYNAĞIMIZI ÜRETTİK

Pandemi sürecinde belediyemizin kaynaklarının azalması sonucunda kendi kaynaklarımızı ürettik" diyen Koray Koçhan, şu bilgileri verdi: "Kendi imkanlarımız ile İller Bankası'ndan gelen payın 2 katını ürettik. Söz verdiğimiz projelerinin yapımına devam ettik. Katlı otopark projesini kısmen bitirerek vatandaşımızın hizmetine açtık. Kültür merkezimizin dış aksamı tamamlandı. İç aksam çalışmaları devam ediyor. Bu yıl itibariyle kültür merkezimizi açacağız. Macera Parkı'nın 2. etap çalışması tamamlanmak üzere. Bunlar 6 milyon liraya yakın bir yatırım. Bu kaynakları da belediyemize ait olan yerlerin satışı ile gerçekleştirdik. Tabii ki milletvekillerimizin, hükümetimizin desteği ile hibe kaynaklarıyla ilçemize aktarabildik. Bir kısmını da uzun vadeli ödemesiz krediler ile temin ettik. Bu süreçte Türkiye Belediyeler Birliği'nden ilçemize eskavatör kazandırdık. Kendi kaynaklarımız ile beton mikserimizi aldık. Çevre Bakanlığı'ndan arazöz aldık. Yer satışları ile 15 milyon liraya yakın gelir elde ettik."

SALGIN SÜRECİNDE VATANDAŞIN YANINDA OLDUK

Covid-19 salgın dönemindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Koçhan, şunları söyledi: "Tabii ki her belediye kadar bizler de pandemi sürecinde etkilendik. Pandemi sürecinin ilk başlarında Kaymakamlığımız öncülüğünde oluşturduğumuz 'Maçka Sosyal Vefa' grupları ile tüm vatandaşlarımıza ulaştık. İlçemizdeki tüm mahallelerimizde ihtiyaç dağıtımı gerçekleştirdik. Hazırladığımız paketlerde maske, kolonya, kahve gibi hediyelerimizi de sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde ilçemizdeki 13 bin eve ulaştırdık. Dağıtım sırasında zabıta ekiplerimiz de vatandaşlarımızın bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Bu süreçte de kapısını çalmadığımız ev, girmediğimiz mahalle kalmadı. Pazar yeri denetimlerimizi de gerçekleştirdik."

'SON ETAP ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Macera Parkı'nda son etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Koçhan, "Son etap olarak dev salıncakla beraber ve Tarzan parkımızın kurulumunu tamamladık. Şimdi 2 yürüyüş yolumuzla beraber ilçemizin ismini temsilen 'M' harfi şeklinde giriş kapısı yapımına başlıyoruz. Macera otoparkını oluşturduk. Çizimi, korkulukları ve yönlendirme levhaları kaldı. Son etap çalışmalarını da tamamlayarak ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacağımız Macera Parkımızı inşallah Mart ayının başında hizmete açmış olacağız"

YERİNDE İNCELEME

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur, ilçe merkezinde dolaştı. Başkan Koçhan, "Maçka'mızın Sümela yolu turizm güzergahındaki bina cephelerini iyileştireceğiz. İyi bir turizm ilçesi olması bakımından çok önemsediğimiz bir çalışma. Hükümet binamızın önünden futbol sahasının olduğu alana kadar çalışmamız devam edecek. Vatandaşımızdan da hiçbir ücret alınmayacak. Bu çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, Milletvekilimiz Sayın Muhammet Balta'ya ilçem adına teşekkür ederim" diye konuştu.

OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK

Yapılan çalışmada vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını da ifade eden Başkan Koçhan, "Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü eğer iyi bir turizm ilçesi olmak istiyorsak, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'deki 10 turizm ilçesinden bir tanesi olma yolunda gerekli adımları atıyoruz. Pandemi sonrasında yerli ve yabancı turistler ile esnafımız kazanacak, ilçemiz kazanacak" dedi.