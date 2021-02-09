Başkan Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

Ülkemizin tarihin bir atılımın içinden geçtiği şu günlerde mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Seçim gününe kadar var gücünüzle çalışmanızı, gönlünü kazanmadık vatandaşımızı bırakmamanızı istiyorum. Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. CHP yönetimi gençlerimizi kışkırtmaktadır. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır. Artık siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP, hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Parçalanmaya başladılar.