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    Başkan Erdoğan partisinin 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı

    Başkan Erdoğan   7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Tayyip Erdoğan, partisinin , , ve 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

    Ülkemizin tarihin bir atılımın içinden geçtiği şu günlerde mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için kritik öneme sahiptir. Seçim gününe kadar var gücünüzle çalışmanızı, gönlünü kazanmadık vatandaşımızı bırakmamanızı istiyorum. Çocuklarımıza vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü 'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. yönetimi gençlerimizi kışkırtmaktadır. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır. Artık siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP, hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Parçalanmaya başladılar.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı