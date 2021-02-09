İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanarak önce iş sahibi ardından da 2007'de evlenerek 1 çocuk sahibi olmasıyla sıcak bir yuvaya kavuştu. Sesveren anne ve babasından göremediği şefkati ise eşi ve çocuğuna gösterdi. Ancak geçtiğimiz 4 Ocak'ta trafik kazasında kayınbabası Mehmet Kaya (65), kayınvalidesi Makbule Kaya (68), eşi Sevgi Sesveren (32) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 12 yaşındaki kızı Sude Sesveren ise 29 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetti. Sesveren acısını yaşarken de dua etmeyi dilinden düşürmedi.

RABBİM BÖYLE BİR İMTİHAN SUNDU

Acılı adam, "Ben çocuğumla iki arkadaş gibiydim. Ben baba, anne görmediğim için kızıma onu hiçbir zaman yansıtmıyordum. Zaman zaman rahmetli eşim kızıma kızdığı zaman kızmaması için ben ona kızardım, sevgi farklı bir şey. Allah kimseyi evladı ve eşiyle imtihan etmesin" dedi.